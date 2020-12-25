2020/12/25 | 11:07 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت اللجنة المالية النيابية أنها ستعمل على تقليل الإستقطاعات برواتب الموظفين ضمن الموازنة المفترض وصولها الى البرلمان الاحد المقبل، فيما بيّنت أنها تدعم وجود ضريبة دخل من الرواتب مع الأخذ بنظر الإعتبار أن يكون الأمر بشكل تدريجي وليس مفاجئ.

واكدت عضو اللجنة ماجدة التميمي في تصريح صحفي “المضي بإلغاء أيّ استقطاع يخص المعلمين والمدرسين وأساتذة الجامعات”.

وأبدت استغرابها حول موضوع الإستقطاع معتبرة أن “مخرجات بناء الدولة تنطلق منهم فكيف تُستقطع رواتبهم وفق ما سُرب من جداول استقطاع ضمن الموازنة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ماجدة التميمي: سنقلل الإستقطاعات برواتب الموظفين بالموازنة ونرفضها للمعلمين والمدرسين والأساتذة 7 SKY TV.

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