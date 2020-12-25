أول تعليق نيابي على تخصيصات “الوزارات الامنية” في موازنة 2021

2020/12/25 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو ائتلاف دولة القانون، النائب بهاء النوري، اليوم الجمعة (25 كانون الأول 2020)، أن كل ما يقال عن تحديد ارقام محددة في موازنة 2021 للوزارات الامنية مجرد تكهنات.

وقال النوري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "موازنة 2021 لم تصل حتى الان بشكل رسمي الى مجلس النواب من اجل معرفة دقة ارقام الاموال المخصصة للوزارات الحكومية، ومنها الامنية، وكل ما يقال حاليا هي مجرد تكهنات، وليس هناك أي ارقام دقيقة حتى الان".

واضاف، أن "الوزارات الامنية (الداخلية – الدفاع) من الوزارات المهمة جدا في الدولة العراقية، واعداد منتسبيها كبير ودعمها امر في غاية الاهمية وتحديد ميزانياتها السنوية تجري من خلال لجنة الامن والدفاع النيابية، من خلال مناقشات مستفيضة مع وزيري الدفاع والداخلية لبيان الاحتياجات لكن وفق اطار المعقول وليس المفرط".

واشار الى ان "مسودة الموازنة التي نشرت في وسائل الاعلام بعد تسريبها هل تم اجراء تعديلات عليها من قبل الحكومة او لا، كل هذه التساؤلات ستكون اجوبتها حاضرة بمجرد وصول الموازنة الى اروقة مجلس النواب"، مؤكدا أن "الامن ملف هام جدا ولكن سيكون للمجلس رؤية حيال الامر اذا كانت الاموال المرصودة عالية جدا|؟

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