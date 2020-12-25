2020/12/25 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

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يدرس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فكرة إلغاء بطولتي كأس آسيا للشباب "تحت 19 عامًا"، وللناشئين "تحت 16 عامًا".

وكان مقررًا لبطولة كأس آسيا للشباب أن تقام في أوزبكستان، في آذار 2021، بينما تقام بطولة الناشئين بالبحرين في نيسان 2021.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن "الاتحاد الآسيوي يدرس إلغاء البطولتين القارتين، في ظل قرار الاتحاد الدولي "فيفا"، بإلغاء بطولتي كأس العالم للشباب والناشئين، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكانت قرعة نهائيات شباب آسيا في أوزباكستان قد جرت في حزيران الماضي، ووضعت المنتخب العراقي في مجموعة قوية، ضمت بالاضافة له منتخبات، كوريا الجنوبية، اليابان، البحرين.

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