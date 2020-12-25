اللجنة المالية النيابية لـ / نينا / : البرلمان يحتاج من 20 _ 30 يوما لاقرار الموازنة

2020/12/25 | 11:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكدت اللجنة المالية البرلمانية ان مجلس النواب يحتاج من 20 _ 30 يوما لاقرار الموازنة.وقال عضو اللجنة احمد حمة رشيد في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :"كان من المفترض وصول الموازنة العامة للدولة لعام 2021 الى مجلس النواب يوم امس الخميس ولكن لم يتم اعلان وصولها لغاية الان لافتا الى رئاسة مجلس النواب ستحيل الموزانة الى اللجان المختصة بعد القراءة الاولى لها .واوضح رشيد ان اللجان المختصة في مجلس النواب ستقوم بمناقشة بنودها ويحتاج اقرارها من 20 _ 30 يوما من تاريخ القراءة الاولى.واكد ان تصريحات بعض النواب بشان تخفيض الرواتب لا يتعدى الاستهلاك الاعلامي لارضاء جمهورهم على اعتبار انه يتم تغيير المواقف في مجلس النواب وفقا للرؤية الاقتصادية للدولة./انتهى9

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