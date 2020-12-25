اعتقال ناشط مدني في بابل واقتياده الى جهة مجهولة

2020/12/25 | 11:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/اعتقلت قوة من استخبارات بابل فجر اليوم الجمعة الناشط المدني حسين فاضل من منزله في مدينة الحلة واقتادته إلى جهة مجهولة.وقال مصدر أمني في بابل" أن الناشط المدني حسين فاضل تم اعتقاله اليوم الجمعة من قبل قوة من استخبارات بابل من منزله في مدينة الحلة من دون معرفة الجهة التي اقتيد إليها أو اسباب اعتقاله.واضاف أن الشرطة أكدت أنها ستبحث في الموضوع وأنها ستعلن التفاصيل في وقت لاحق"./انتهى

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