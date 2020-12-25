القوات الامريكية تواصل سرقة النفط السوري.. اليكم التفاصيل

2020/12/25 | 11:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة سانا "ان قوات الاحتلال الأمريكي تواصل سرقتها النفط السوري من المناطق التي تحتلها بريف الحسكة....

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