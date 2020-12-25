مواطنو الاقليم يطالبون بصرف رواتبهم المتراكمة

2020/12/25 | 11:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تعصف بالبلد يعيش المواطن الكوردي في اقليم كوردستان في حالة لا يحسد عليها.

اذ انهم يخشون من مستقبل حياة أسرهم التي تتجه نحو التفكك بسبب اليأس وفقدان الامل من جراء دوامة المشاكل العالقة بين حكومة الاقليم والمركز والتي اصبحت حياتهم كأداة سياسية وإذلال وتركيعهم مقابل الشروط والاملاءات الحزبية المشاركة في السلطة في بغداد.

وللحديث عن تلك المخاوف التي تهدد حياة المواطنين واســــــــــرهم أجرى PUKmedia عددا من اللقاءات مع المواطنين أولها مع المواطنة (شرمين هوليري) وتعمل موظفة، حيث تحدثت الينا قائلة: ان المواطن الكوردي وخاصة الموظفين يعيشون حياة صعبة جدا، الكل يشكو من تأخير صرف رواتبهم اذ اصبح عدد ايام الشهر في كوردستان خمسين الى ستين يوما بدلا من ثلاثين، ومن ناحية اخرى، نرى تزايدا في ارتفاع نسبة الطلاق لدى المحاكم لاسباب اقتصادية خانقة، لان السوق في حالة ركود ولاتوجد فرص للعمل اذا فكيف يستطيع المواطن ان يعيش أزمة معيشية وفقر مدقع؟.

واضافت: الى جانب شحة فرص العمل وعدم صرف الرواتب في موعدها اصبح المواطن حائرا، نرى ونسمع من هنا وهناك عبر وسائل الاعلام بوجود حالات الانتحار بشتى انواعها في كافة مناطق اقليم كوردستان علاوة على ارتفاع نسبة البطالة بين المواطنين والارامل والايتام، وذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما الذين يعتمدون على رواتبهم التي يتقاضونها من قبل الشبكة الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لذا على حكومة الاقليم اعادة النظر في تعاملها مع ملف الموظفين والمتقاعدين الذين ضحوا بحياتهم في سبيل خدمة البلد، وعلى الحكومة العراقية صرف المستحقات المالية لاقليم كوردستان دون تأخير فما ذنب المواطن العادي من الصراعات القائمة بين الحكومتين.

فهد محمد، وهو كاتب وصحفي، عبّر عن امتعاضه بسبب عمق الخلافات السياسية والاقتصادية بين بغداد وأربيل، اذ قال: تعود مشكلة رواتب موظفي الاقليم الى اتباع سياسة حكومة اقليم كوردستان من قبل مسؤوليها وادارتها الخاطئة، لانه لايجوز ان يكون للاقليم ذات ( ستة مليون ) نسمة، حوالي مليون وستمأئة موظف يتقاضون رواتبهم من خزينة الحكومة !

بالاضافة الى وجود (الفضائيين) واسمائهم موجودة في قوائم الرواتب الذين اضروا سمعة الموظفين والعاملين في دوائر الدولة، وبهذه الحالة الحكومة لا تستطيع ان تصرف مستحقاتهم المالية وتحرق الاخضر واليابس معا.

واضاف: وللحكومة خطأ آخر ارتكبتها عندما اعلنت انها تتجه نحو الاقتصاد الحر اي تبيع نفطها بنفسها الى خارج الاقليم دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية، ولكن للاسف هذه الخطوة زادت من معاناة المواطنين لا سيما الموظفين، ومنذ عام 2014 المواطن الكوردي يدفع ضريبة اخطاء حكومتهم لعدم استماع الحكومة لنصائح الخبراء في هذا الشأن مما ادى الى الوضع الحالي التي تراكمت المشاكل السياسية والاقتصادية بل تعمقت اكثر من ذي قبل علاوة على الوباء الذي غطى العالم كله وهو ( كوفيد 19 ).

واستمر الكاتب فهد محمد في حديثه، معربا عن امتعاضه من سياسة حكومة الاقليم العنيدة والتي لم تستطع ان تبني سياسة اقتصادية قوية ومتطورة تواكب دول الجوار، ولانها لم تستشر خبراء اقتصاديين في ملف الاقتصاد وادارتها ادارة سليمة وناجحة، بل استمعت الى استشارات الحزبيين في هذا المجال.

وضمن لقاءاتنا التقينا بـالناشط المدني آسو عبدالرحمن جوجه، وتحدث الينا قائلا: عندما نتحدث عن أهمية ودور مؤسسات الدولة في البداية يجب ان نقرأ عن ماهية مصادر البشرية في كل مؤسسة لان تلم المصادر تعتبر حجر الاساس لبناء اي مؤسسة تقوم الحكومة ببناءها لغرض بيان انجاح الخطة الاستراتيجية لتلك المؤسسة المراد تأسيسها.

وأضاف: ان وجود المصادر البشرية الفاعلة تكون محل ترحيب الحكومة والمواطن في كل مكان، تلك المعاير المتبعة في العالم جاءت لازدهار وتطوير بلدهم، ونحن في اقليم كوردستان نعاني منذ اكثر من خمس سنوات من سياسة التقشف وادخار رواتب الموظفين التي اتبعتها الحكومة بحجة وجود الازمات السياسية والاقتصادية مع بغداد ومحاربة داعش الارهابي، حيث جاءت عدة قرارات وتوصيات الحكومة المفروضة على عاتق اناس بسطاء مخالفة لقوانين والتعليمات والدستور العراقي ودون الرجوع الى برلمان كوردستان لاقرارها هناك، تلك السياسة جعلت حياة المواطنين صعبة للغاية ونتجت عنها آثار سلبية نفسية واجتماعية للموظفين والتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتابع: تلك السياسة التقشفية المتبعة من قبل حكومة الاقليم ادت اهمال شرائح عدة منها ( المعلمون , المحامون , الاطباء , العمال , المهندسون , الاقتصاديون , الخ ...



) لتلك الشرائح دورهام في بناء البلد وتطويره نحو مستقبل افضل، لكن الحكومة اصرت على اتباع سياستها التي حرمت كافة المواطنين من حقوقهم المشروعة والتي كفلها الدستور مثل سائر شعوب العالم، اخيرا وليس اخرا، على الحكومة العودة الى طاولة المفاوضات الحقيقية والجادة وتسليم الكمية المتفق عليها من النفط الى الحكومة الاتحادية لغرض ثبيت حقوقنا وفق ما نصه الدستور العراقي وابعاد الاصوات التي تنادي الى حرمان الشعب الكوردي من حقوقه المشروعة واستخدامه كورقة سياسية لتجويعه، قبل هذه الخطوة يجب على الحكومة ان تسمع مطالبات الشارع الكوردي قبل بدء حوارها مع المركز.

PUKmedia / روند عبدالكريم / أربيل

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