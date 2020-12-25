اعتقال رئيس مؤسسة ناليا الإعلامية في مطار اربيل

2020/12/25 | 11:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعتقلت القوات الامنية في مطار اربيل ، فجر الجمعة، رئيس مؤسسة ناليا الاعلامية، اوات علي، على خلفية صدور مذكرة قبض بحقه.

وقال منسق مركز ميتر للدفاع عن حقوق الصحفيين في اقليم كوردستان، رحمن غريب، لـNRT، اليوم (25 كانون الاول 2020) ان "اوات علي اتصل به في الساعة الرابعة فجرا وابلغه ان امن مطار اربيل الدولي استدعوه على خلفية وجود دعوى قضائية ضده".

واضاف ان "الاتصالات مستمرة مع الجهات المسؤولة للمطالبة بإطلاق سراح رئيس مؤسسة ناليا"، مشيرا الى ان "الصحفيين يواجهون مشكلة عند اعتقالهم في ايام الجمعة حيث ان الدوائر القضائية تبقى مغلقة حتى يوم الاحد، ما يستدعي انتظار الاجراءات القانونية للإفراج عنهم".

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