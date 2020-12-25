إسرائيل استهدفت سوريا فجرًا من الأجواء اللبنانية

2020/12/25 | 11:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن الطيران الإسرائيلي فجر اليوم

عدوانًا بالصواريخ من شمال مدينة

طرابلس اللبنانية باتجاه منطقة مصياف

السورية.

وأفادت وسائل إعلام رسمية أن سوريا تصدت

لـ”عدوان إسرائيلي” على منطقة مصياف

في ريف حماة، بعد

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