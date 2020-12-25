2020/12/25 | 11:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {نينوى: الفرات نيوز} أعلنت وزارة النقل الشركة العامة لادارة النقل الخاص، الجمعة، عن تصاعد وتيرة العمل في محطة نينوى لنقل المسافرين خدمة لابناء محافظة نينوى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. النقل تعلن تصاعد وتيرة العمل في مشروع محطة نينوى) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. النقل تعلن تصاعد وتيرة العمل في مشروع محطة نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).