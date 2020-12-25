أسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في العراق

2020/12/25 | 11:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر وكالة “تفدم”، أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميا بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي.

سعر بيع الدولار 143,500

سعر شراء الدولار 141,500

سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار

2500 تومان

100 يورو

121,86 دولار

100 باوند

135,60 دولار

100 دولار

763,80 ليرة تركية

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1879,60$

سعر برميل نفط الخام برنـت

51,36 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي

48,27 دولار

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