أسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في العراق


أسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في العراق
2020/12/25 | 11:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

تنشر وكالة “تفدم”، أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميا بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي.

سعر بيع الدولار          143,500

سعر شراء الدولار        141,500

سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد 

 100 دولار 

  2500 تومان

100 يورو

 121,86 دولار

100 باوند 

 135,60 دولار

100 دولار 

 763,80 ليرة تركية

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً   1879,60$

سعر برميل نفط الخام برنـت

 51,36 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي

 48,27 دولار

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