أسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في العراق

تنشر وكالة “تفدم”، أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميا بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي.
سعر بيع الدولار 143,500
سعر شراء الدولار 141,500
سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار
2500 تومان
100 يورو
121,86 دولار
100 باوند
135,60 دولار
100 دولار
763,80 ليرة تركية
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1879,60$
سعر برميل نفط الخام برنـت
51,36 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي
48,27 دولار
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