قاآني ينهي زيارته الى بغداد بتحذير شديد

2020/12/25 | 11:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أنهى قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، زيارته الى بغداد، الخميس، بتحذير شديد اللهجة الى القوى السياسية الشيعية ودعم كبير لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحسب ما أفاد به مصدر سياسي رفيع.

وبحسب مصادر مطلعة فإن “قاآني ابلغ الكتل الشيعية دعم الجمهورية الاسلامية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مبيناً أن طهران “تراه مفيد جداً”.

وبشأن استهداف السفارة الاميركية والمنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي، شدد قاآني لهجته بأنه “حرام” واضاف بحسب المصدر، “..



انا بريء منه..



وغير مبرىء للذمة”.

وتشهد الأوضاع الأمنية في بغداد احتقانًا غير مسبوق، مع قرب الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس الايراني السابق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس في محيط مطار بغداد الدولي مطلع العام الحاليّ.

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