روسيا تعلن عن سعر النفط الذي يناسبها في السوق العالمية

2020/12/25 | 11:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة أن روسيا تعتبر نطاق أسعار النفط بين 45 و55 دولارا للبرميل هو النطاق الأمثل لاستعادة إنتاجها.وقال نوفاك للصحفيين: “لاستعادة إنتاجنا، الذي انخفض بشكل كبير، فإن النطاق السعري بين 45 و55 دولارًا للبرميل هو الأفضل، وإلا فلن نستعيد الإنتاج أبدًا: سيستعيد الآخرون، وسنظل على مستوانا طوال الوقت”.يذكر أن دول تحالف المنتجين للنفط المعروفة باسم “أوبك+”، كانت قد اتفقت في وقت سابق على خفض الإمدادات 9.7 مليون برميل يوميا خلال أيار/ مايو وحزيران / يونيو، لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا.ثم قرر التحالف تقليص التخفيضات إلى 7.7 […]

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