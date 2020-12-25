أوابك: 26.5 مليون طن صادرات الغاز العربية الربع الثالث من 2020

2020/12/25 | 11:34 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، ارتفاع صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من 2020، إلى نحو 26.5 مليون طن، بزيادة 700 ألف طن عن الربع الثاني، وبنسبة نمو 2.7%.وأوضحت (أوابك) - في …

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