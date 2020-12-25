المرأة الكويتية والسياسة - حنان المطوع

2020/12/25 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حنان_المطوع كانت نتائج انتخابات مجلس الأمة الأخيرة 2020 صدمة نسائية، بل صدمة حضارية اجتماعية إنسانية في المجتمع الكويتي المتحرر الذي كان سباقا دائما في التطور على المستوى الخليجي في الأدب والفنون التشكيلية والمسرح والتمثيل التلفزيوني، حيث شاركت المرأة الكويتية بكل اقتدار في جميع هذه الفعاليات، فقد خلا المجلس من العنصر النسائي.وتم شغل منصب واحد في الحكومة د.رنا الفارس لوزارة الأشغال العامة والبلدية.ومن ......





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