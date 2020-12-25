عبوة ناسفة تستهدف محلاً لبيع المشروبات الكحولية في ديالى

2020/12/25 | 11:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، الجمعة، بانفجار عبوة ناسفة على محل لبيع المشروبات الكحولية في بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة موضوعه قرب محل لبيع المشروبات الكحولية قرب تقاطع الوثبة في بعقوبة انفجرت فجر اليوم ما أسفرت عن أضرار مادية دون اي إصابات بشرية".

وأضاف، أن "الحادث هو الاول من نوعه منذ أكثر من عامين، لافتا إلى أن فريق من الشرطة بدء إجراءات التحقيق".

وتشهد بعقوبة استقرار أمني ملحوظ في الأشهر الماضية دون أي خروقات خاصة تفجير العبوات الناسفة او الاغتيالات".

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