الكهرباء تحدد خطأً وقعت به الحكومات السابقة دفعت العراق للاعتماد على الغاز الإيراني

2020/12/25 | 11:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حمل الناطق باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، الجمعة، (25 كانون الأول، 2020)، الحكومات السابقة مسؤولية مشاكل الطاقة وغياب الخطط لتوفير الغاز العراقي.

وقال موسى في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "غياب الخطة الوقودية لحقول الغاز العراقي دفعتنا إلى الاعتماد على الغاز المستورد من إيران".

واضاف أن "جميع الحكومات السابقة لم تفكر في إحالة جولات التراخيص لتأهيل حقول الغاز، مما اتضحت تداعيات هذه المشاكل على المنظومة الكهربائية".

وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، دعا الاربعاء، الحكومة العراقية إلى تشكيل وفد رفيع المستوى للتفاوض مع الجانب الإيراني بشأن تأجيل دفع المستحقات من أجل إعادة تدفق الغاز إلى محطات توليد الطاقة، بعد تراجع ساعات التجهيز.

وقال موسى في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وزارة الكهرباء تعمل على صيانات دورية مستمرة من أجل تهيئة وحدات توليد جديدة لتدخل الخدمة، لكن الحاجة للغاز الإيراني لا تزال ملحة".

وأضاف ان "ليس هناك حلولاً لهذه المشكلة حتى الآن لكن على الحكومة تشكيل وفد للتفاوض مع الإيرانيين من أجل إعادة تدفق الغاز إلى محطات توليد الكهرباء في العراق، لانه بخلاف ذلك نحن مقبلون على مشكلة كبيرة ووضع خطير".

وأشار الناطق باسم الوزارة، إلى أنه "لا يمكن اكمال ملف الطاقة في العراق بشكل مقنع ومرضي للمواطن بمعزل عن الغاز الإيراني".

وتشهد بغداد وعدد من المحافظات الأخرى تراجعاً في ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية، منذ أشهر، بسبب انخفاض استيراد الغاز من الجانب الإيراني.

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