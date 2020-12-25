2020/12/25 | 11:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ جدول مواعيد رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية ليوم غد السبت والتي تتضمن رحلات داخلية وخارجية، كما اعلنتها وزارة النقل ./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ تنشر جدول مواعيد رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية ليوم غد السبت) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ تنشر جدول مواعيد رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية ليوم غد السبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).