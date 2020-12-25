العراق يدخل مرحلة ’’دون الصفر’’.. حالة الطقس في بغداد والمحافظات لليومين المقبلين

2020/12/25 | 11:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة ، عن حالة الطقس في عموم محافظات البلاد في اليومين المقبلين فيما أشارت إلى أن العراق يدخل اليوم في مرحلة دون درجات الصفر مئوية.وذكر بيان للهيئة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه : إن "العاصمة بغداد، وأربيل، والسليمانية، وواسط، ستسجل درجة حرارة تبلغ صفر مئوية خلال الليل، وستسجل دهوك، وصلاح الدين، وديالى 1 تحت الصفر مئوية، بينما تسجل الموصل 2 تحت الصفر".وأضافت، أن "الطقس في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، سيكون اليوم صحواً والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة".وأشارت إلى أن تلك المناطق ، سترتفع درجات الحرارة فيها قليلاً يوم غد السبت، وتبقى على ما هي عليه يوم الأحد المقبل./انتهى9

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