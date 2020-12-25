الصحة العراقية تزف بشرى للعراقيين بخصوص ’كورونا’

2020/12/25 | 11:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي، ان الموقف الوبائي في العراق تحت السيطرة، مبينا انه "يتم يومياً فحص 41 ألف حالة"....

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