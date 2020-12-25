اللجنة المالية تكشف اخر تطورات موازنة 2021.. اين وصلت؟

2020/12/25 | 11:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الجمعة، عدم تسلمها مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل بشكل رسمي، فيما أشارت إلى وجود آلية جديدة لملف البطاقة التموينية.

وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي إن “اللجنة المالية لم تستلم حتى الآن مشروع موازنة العام المقبل بشكل رسمي”، لافتة إلى أن “البنك المركزي هو المسؤول عن سعر الصرف، وليس من صلاحية اللجنة المالية التدخل فيه”.

وأضافت أن “اللجنة المالية تسعى إلى تقليل آثار تغيير سعر الصرف على الطبقات الهشة من ذوي الدخل المحدود” ، مؤكدة” سعي لجنتها في زيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية ومفردات البطاقة التموينية”.

وأشارت إلى أن “هناك آلية جديدة قدمت تتعلق بملف البطاقة التموينية بعيداً عن الآلية الحالية المعتمدة”، مبينة أن “الآلية الجديدة ستحمي المنتج المحلي”.

وكان مجلس الوزراء قد صوت على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدت يوم الاثنين الماضي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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