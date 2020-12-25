المرسومي: التبذير في موازنة 2021 يفوق ميزانية الأردن

2020/12/25 | 11:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف الخبير الاقتصادي والمالي، نبيل المرسومي، اليوم الجمعة، عن ما وصفه بـ”الترف والتبذير” في موازنة 2021، يفوق موازنة الأردن، وأكبر من ضعف موازنة سوريا.وقال المرسومي، في تصريح صحفي، عن ما أسماه بـ”الترف والتبذير في موازنة العراق الإصلاحية لعام 2021″، مبينا أن “بعض النفقات التشغيلية للوزارات ودوائر الدولة المختلفة، جاءت كالآتي: المستلزمات الخدمية = 2.881 ترليون دينار، والمستلزمات السلعية = 16.708 ترليون دينار، وصيانة الموجودات = 577 مليار دينار، والبرامج الخاصة = 967 مليار دينار”.وفيما لفت إلى أن “المجموع = 21.113 ترليون دينار وهو يعادل 14.574 مليار دولار”، أشار إلى أن “هذا المبلغ اكبر من موازنة الأردن واكبر […]

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