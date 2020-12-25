التميمي: العراق حجز 16 مليون جرعة من لقاح

2020/12/25 | 11:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الصحة، حسن التميمي، أن العراق حجز ستة عشر مليون جرعة من لقاح كورونا.

واكد التميمي في تصريحات صحفية إن العراق حجز ستة عشر مليون جرعة من لقاح كورونا، مبيناً أنه تم البدء بتدريب فرق خاصة للتعامل مع هذا اللقاح.

ولفت الى أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا، لديها نفس اعراض كوفيد تسعة عشر وهي سريعة الانتشار ولكنها أقل تأثيراً، مشيراً الى أنه سيدخل للعراق قريباً مختبرين جديدين لفحص السلالة الجديدة.

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