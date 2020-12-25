"مبادرون".. محاولة لإنقاذ آثار غزة من سوء إدارة حماس

2020/12/25 | 12:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت الجدران الحجرية الضخمة لمدرسة الكمالية، التي يعود تاريخها لنحو 500 عام مضت، ببطء من خلف تراكمات القمامة التي تجمّعت عبر سنوات؛ حيث بدأت حملة شعبية من المحافظين على التراث عملية طويلة لإعادة المدرسة إلى مجدها السابق.

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