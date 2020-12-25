روسيا تحدد النطاق الأمثل لأسعار النفط وتدعم الزيادة التدريجية للإنتاج

2020/12/25 | 12:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تعتبر جمهورية روسيا الاتحادية، نطاق أسعار النفط بين 45 و 55 دولارا للبرميل هو النطاق الأمثل لاستعادة إنتاجها، بحسب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.وقال نوفاك للصحفيين اليوم الجمعة :"من أجل استعادة إنتاجنا، الذي انخفض بشكل كبير، …

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