الشيخ حمودي يهنئ المسيحيين بولدة السيد المسيح وأعياد رأس السنة الميلادية

2020/12/25 | 12:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تقدم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي، الشيخ همام حمودي، اليوم الجمعة، بالتهاني والتبريكات الى اصحاب الديانة المسيحية بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح (عليه السلام) وأعياد رأس السنة الميلادية.وقال الشيخ حمودي في بيان، تلقت “الايام نيوز” نسخة منه، انه “بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح (عليه السلام) وأعياد رأس السنة الميلادية، نتقدم الى إخوتنا المسيحيين في العراق والعالم بأحرِّ التهاني وأجمل التبريكات”.وأضاف حمودي “ندعو الله تبارك وتعالى أن يعمَّ السرور والأمان لجميع أعزتنا من أبناء الطائفة المسيحية، وكل أبناء الشعب العراقي الكريم، وان تظلَّ مناسبات وأعياد أبناء الوطن الواحد سبباً يجمعُ كلمتهم ويوحّدُ صفوفهم ويقوّي من أواصر محبتهم وعزتهم لبناء […]

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