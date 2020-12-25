2020/12/25 | 12:11 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_ين]أكد وزير الصحة، حسن التميمي، اليوم الخميس، أن العراق حجز 16 مليون جرعة من لقاح كورونا.
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) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التميمي: سنقوم بغلق جميع المدارس التي لا تلتزم بالتعليمات الصحية
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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