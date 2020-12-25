بتطور جديد.. نحو 18 مليون جرعة بدلًا من 8 ملايين: أي نوع من اللقاحات ستصل العراق ومع اي شركة تعاقد؟

2020/12/25 | 12:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف وزير الصحة حسن التميمي، تعاقد العراق وحجزه 17.5 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا، في تطور جديد قد يوحي بخروج العراق من قوقعة انتظار اتحاد اللقاحات العالمي الذي قد يخصص 8 ملايين جرعة فقط للعراق.

وقال التميمي في تصريحات متلفزة إن “العراق تعاقد على شراء 17.5 مليون جرعة من لقاح كورونا، وهي دفعة تكفي حوالي 20 بالمئة من إجمالي عدد السكان”.

وأضاف: “هناك 16 مليون جرعة لقاح شركة أسترازينيكا البريطانية، و1.5 مليون جرعة من لقاح شركة فايزر الأمريكية، وتم تخصص المبالغ اللازمة لذلك”.

‎وقبل أيام، أعلنت وزارة الصحة العراقية، في بيان، وصول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى البلاد في الربع الأول من عام 2021.

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