محافظ ميسان يلتقي وزير الزراعة ويعلن عن المحاور التي ناقشها لتطوير الزراعة بالمحافظة

2020/12/25 | 12:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / اعلن محافظ ميسان " علي دواي لازم ، عن المحاور التي ناقشها في زيارته الى وزير الزراعة المهندس "محمد كريم الخفاجي" في مقر الوزارة ببغداد.وقال لازم : بانه حصل على الموافقات والدعم والتسهيلات المطلوبة من الوزير للمقترحات المقدمة من قبله من اجل النهوض بواقع الزراعة في المحافظة، مبينا، بانه ناقش التوسع بالخطة الشتوية بأضافة مساحة (200) الف دونم نتيجة لهطول الامطار وتوفر المياه ، ورفع يد الاصلاح الزراعي عن الاراضي الزراعية الداخلة ضمن حدود البلدية ، وشمول المساحات المزروعة بمحصول الشلب خارج الخطة وليس على عمود نهر دجلة فقط بالخطة التسويقية .واضاف" بانه بحث اسباب حذف الوزارة لــ (50) الف دونم من الخطة الشتوية للمحافظة رغم انها اراض تسقى عن طريق الانهار العابرة (الطيب ودويريج) والابار وليس من الحصة المائية ، وانه طالب بحل وحسم مشكلة القرية العصرية الخاصة بالمتفرغين الزراعيين وموضوع المتجاوزين والاقتراح بتعويض الفلاحين المتجاوزين الذين كانت لديهم علاقات زراعية رسمية .واوضح " بانه ناقش تأخر تسليم مستحقات الفلاحين و استبدال مساحات المتفرغين الزراعيين التي تقع ضمن رقع المكامن النفطية وتعويضهم في مساحات زراعية اخرى أو الأبقاء عليها و موضوع اجازات وقروض النحالين فضلاً عن اكمال اجراءات استلام وتسليم مشاريع اراضي نهر سعد المستصلحة المرحلة الثالثة والرابعة بالتنسق مع وزارة الموارد المائية ، وموضوع مشاريع أمهات النخيل ومشاريع مفاقس الاسماك .واضاف لازم : بانه تداول ، اعطاء صلاحية الاشراف والمتابعة الى المحافظة على كافة تشكيلات وزارة الزراعة الاتحادية وتوجيهها وتقييم ادائها الفني، ملف المراعي الطبيعية، موضوع الاراضي الزراعية المتجاوز عليها والشاغرة ومقترح طرحها كفرص استثمارية ./انتهى

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