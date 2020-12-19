المالية النيابية: لم نتسلم مشروع قانون الموازنة بشكل رسمي

2020/12/25 | 12:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو في اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، عدم تسلمها مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2021 بشكل رسمي.

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء الاتحادي، حسن ناظم، قد أعلن يوم الثلاثاء 2020/12/22، عن ارسال موازنة عام 2021 إلى مجلس النواب.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان اللجنة لم تتسلم مشروع قانون الموازنة الاتحادية بشكل رسمي بعد.

ورجح ميرزا ان يعقد مجلس النواب مطلع العام المقبل جلسة لاقرار مشروع القانون، لافتا الى ان النسخة المتوفرة لديهم هي النسخة المسربة التي تداولتها وسائل الاعلام.

وكان قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، قد أعلن يوم الثلاثاء 2020/12/22، عن حصول اتفاق مع الحكومة الاتحادية حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وقال قوباد طالباني خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: منذ اسبوعين ووفد حكومة اقليم كوردستان متواجد في العاصمة بغداد من اجل تثبيت المستحقات المالية لاقليم كوردستان وتوصلنا الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

واضاف: وبعد ذلك بدأنا بمناقشة تنفيذ قانون تمويل العجز المالي مع جميع الاطراف الحكومية والحزبية، واخبرنا الجميع باننا مستعدون لتنفيذ بنود قانون تمويل العجز المالي الذي يخص الاشهر الاخيرة من العام 2020.

واضاف: ان القانون حدد شرطين امام اقليم كوردستان وهما تسليم اقيام النفط والواردات غير النفطية ونحن اكدنا استعدادنا لتنفيذ هذين الشرطين، لكن لحد الان لم تحدد لنا الحكومة الاتحادية الحصة المخصصة لاقليم كوردستان وفقا لقانون تمويل العجز المالي، ونتمنى ان تقوم الحكومة الاتحادية بالرد على طلبنا وتحديد حصتنا من قانون تمويل العجز المالي قبل نهاية العام الحالي.

وتابع نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان: العام المقبل 2021 سيكون عاما صعباً ونحتاج الى العمل معا لمواجهة التحديات وتخليص العراق واقليم كوردستان من الازمات المالية ونحتاج الى وحدة الصف الوطني والتعاون لتجاوز المرحلة الراهنة والعمل من اجل خدمة العراق واقليم كوردستان.



وانا متفائل باننا نستطيع معالجة جميع المشاكل والعراقيل بالتعاون بين جميع الاطراف.

وقال قوباد طالباني: ان الحوارات مستمرة مع الحكومة الاتحادية ولم تفشل، واستطعنا التوصل الى اتفاق حول موازنة العام 2021 التي صادق عليها مجلس الوزراء الاتحادي واغلب النقاط التي تمت مناقشتها دخلت الى الموازنة ونحن ننتظر المصادقة عليها في مجلس النواب من اجل مصلحة ابناء الشعب العراقي.

واوضح: انا امثل اليوم قضية شعب كوردستان المشروعة واذا تم تمرير الموازنة في مجلس النواب فلن تكون هناك مشكلة رواتب لدى الموظفين للعام القادم 2021.

واضاف: تحاورنا مع الاطراف السياسية وممثلي الكتل النيابية وحاولنا تصحيح المعلومات الخاطئة التي كانت موجودة حول اقليم كوردستان، ويجب علينا العمل اكثر وتعزيز علاقاتنا مع الاطراف السياسية واستمرار زياراتنا الى بغداد ويجب علينا تقوية جسور العلاقات مع الاطراف السياسية في بغداد للدفاع عن الحقوق والمستحقات المالية لاقليم كوردستان وان يكون لنا دور في السياسة العامة في العراق.

من جانبها أعلنت وزارة المالية الاتحادية يوم السبت 2020/12/19، عن توصل حكومتي الاقليم والاتحادية الى اتفاق بشأن الموزانة المالية لعام 2021.

وقال علي عبدالامير علاوي وزير المالية، خلال بيان، تابعه PUKmedia: ان الوزارة ستصدر قريبا بيان بشأن صرف الدولار الى 1450 دينار للدولار الواحد، لافتا الى ان التعيينات ستتوقف باستثناء للتي جرت نهاية العام الماضي وبداية العام 2020.

واضاف: انه تم التوصل لاتفاق مع كوردستان بشأن الموزانة المالية لعام 2021، موضحا، ان الوفد المفاوض يناقش حاليا مخصصاته لعام 2020.

وبين ان الموازنة المالية لعام 2021 اصلاحية ولا احد يستطيع نكران ذلك، لافتا الى ان اقليم كوردستان يصدر نفطه باسعار اقل من نفط سومو بـ 5 الى 7 دولارات.

PUKmedia هاميار علي

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