2020/12/25 | 12:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 7 دقیقة

26 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، الجمعة، قيام جمعيات محلية بالتجاوز على الأملاك العامة والخاصة في مجمعي حيفا والصالحية السكنيين، وسط بغداد.

وقال رئيس اللجنة حسين عرب في تصريح صحفي، اليوم (25 كانون الاول 2020) إن "لجان العمل والنزاهة والمجتمع المدني النيابية باشرت بزيارات وتقصي الحقائق في مجمعي شارع حيفا والصالحية بشأن الخروقات والتجاوزات خاصة في ما يتعلق بانتخابات الجمعيات التي جرت في شهر شباط الماضي"، لافتا إلى أن "اللجان باشرت في التحقيق وتقصي الحقائق في موضوع الإجراءات المتخذة من هذه الجمعيات ووجدت خروقات وتجاوزات على أملاك الدولة والمواطنين الخاصة".

وأضاف أن "الانتخابات التي جرت في شهر شباط الماضي شهدت تزويرا وخروقات، وأن توصيات ستتخذ بشأن معاقبة المخالفين والمتجاوزين على المال العام والخاص"، مؤكدا أن "اللجان ستقوم بتلبية متطلبات المجمعين خاصة في ما يتعلق بالخدمات".

وأوضح أن "اللجان التقت رئيس الاتحاد التعاوني سعد العبدلي، الذي أبدى تعاونا مع اللجان البرلمانية"، مشيرا إلى أن "التحقيقات بخصوص الخروقات ستكتمل خلال الأيام المقبلة، وأن هناك مجموعة من التوصيات ستصدرها اللجان التحقيقية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل النيابية: جمعيات محلية تتجاوز على املاك الدولة في مجمعي حيفا والصالحية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل النيابية: جمعيات محلية تتجاوز على املاك الدولة في مجمعي حيفا والصالحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).