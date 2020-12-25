بوفون: لدي معارك كبرى مع ميسي

2020/12/25 | 12:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}وجه الإيطالي جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، تهنئة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، على إنجازه القياسي.

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