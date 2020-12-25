القبض على متهمين بالقتل ومتاجرة بالبشر في بغداد

2020/12/25 | 12:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} القت مفارز مكافحة اجرام بغداد ،الجمعة، القبض على ثلاثة متهمين بالقتل وآخرين بالسرقة والتزوير والاتجار بالبشر في بغداد

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