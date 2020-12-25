تركيا تخفض الضرائب على منتجات التبغ لتخفيف التضخم

2020/12/25 | 12:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، أن تركيا خفضت ضريبة الاستهلاك الخاص على السجائر ومنتجات التبغ إلى 63 %، في خطوة قد تساهم في تخفيف بعض الضغوط الصعودية على التضخم.

وبلغت ضريبة الاستهلاك الخاص في السابق 67 %.



وأظهرت الجريدة الرسمية أن مبلغ الضريبة الثابت سيظل دون تغيير عند المستويات التي أُعلنت في يوليو (تموز) لأول 6 أشهر من 2021.

وتشكل المشروبات الكحولية والتبغ 6.06 % من سلة التضخم.



وتمثل السجائر جزءاً كبيراً من ذلك المكون.

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