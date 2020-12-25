تحقيقات جارية بخصوص “تجاوزات” في مجمعين سكنيين ببغداد

2020/12/25 | 12:28 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، اليوم الجمعة، عن تجاوزات على الأملاك العامة والخاصة في مجمعي حيفا والصالحية السكنيين، فيما اشارت الى مجموعة توصيات ستصدر بعد اكتمال التحقيقات.

وقال رئيس اللجنة النائب حسين عرب إن “لجان العمل والنزاهة والمجتمع المدني النيابية باشرت بزيارات وتقصي الحقائق في مجمعي شارع حيفا والصالحية بشأن الخروقات والتجاوات خاصة في ما يتعلق بانتخابات الجمعيات التي جرت في شهر شباط الماضي”، لافتاً إلى أن ” اللجان باشرت في التحقيق وتقصي الحقائق في موضوع الإجراءات المتخذة من هذه الجمعيات ووجدت خروقات وتجاوزات على أملاك الدولة والمواطنين الخاصة”.

وأضاف أن “الانتخابات التي جرت في شهر شباط الماضي شهدت تزويراً وخروقات ،وأن توصيات ستتخذ بشأن معاقبة المخالفين والمتجاوزين على المال العام والخاص”، مؤكداً أن “اللجان ستقوم بتلبية متطلبات المجمعين خاصة في ما يتعلق بالخدمات”.

وأوضح أن “اللجان التقت رئيس الاتحاد التعاوني سعد العبدلي ،الذي أبدى تعاوناً مع اللجان البرلمانية “، مشيراً إلى أن “التحقيقات بخصوص الخروقات ستكتمل خلال الأيام المقبلة ،وأن هناك مجموعة من التوصيات ستصدرها اللجان التحقيقية”.

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