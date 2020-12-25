2020/12/25 | 12:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استثمار المثنى: منح الموافقات الأولية لإقامة أكبر مشاريع للصناعات الإنشائيةأعلن مدير عام هيئة استثمار المثنى عادل داخل الياسري، اليوم الخميس، عن منح الحكومة المحلية وهيئة الاستثمار في المحافظة الموافقات الاولية لتنفيذ اكبر المشاريع للصناعات الإنشائية على مستوى العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يهنئ المسيحيين في العراق والعالم بمناسبة أعياد راس السنة الميلادية ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يهنئ المسيحيين في العراق والعالم بمناسبة أعياد راس السنة الميلادية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).