2020/12/25 | 12:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، أن الغارات التي استهدفت مواقع وأهداف لميلشيات إيرانية في سوريا قد أسفرت عن سقوط 6 قتلى على الأقل.

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