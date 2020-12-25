2020/12/25 | 12:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وجه مهاجم نادي باريس سان جيرمان، الدولي الفرنسي كيليان مبابي، الشكر للمدرب توماس توخيل، بعدما تحدثت تقارير إعلامية عن إقالة المدرب الألماني من تدريب الفريق الباريسي.وقال مبابي عبر حسابه في “إنستغرام” مع نشر صورة له مع المدرب الألماني البالغ عمره 47 عاما: “للأسف هذه هي كرة القدم.لن ننسى الفترة التي قضيتها هنا.كتبت جزءا مذهلا من تاريخ النادي، وأود أن أقول لك شكرا أيها المدرب”.وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية الرياضية اليومية، ومجلة “بيلد” الألمانية، أمس الخميس، أن توخيل، الذي قاد باريس سان جيرمان لنهائي دوري أبطال أوروبا في أغسطس الماضي، قبل الخسارة أمام بايرن ميونيخ، تمت […]

ظهرت المقالة مبابي يوجه رسالة عاطفية لتوخيل أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبابي يوجه رسالة عاطفية لتوخيل) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مبابي يوجه رسالة عاطفية لتوخيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).