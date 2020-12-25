موقع بريطاني: ريال مدريد يريد التعاقد مع محمد صلاح ومبابي

2020/12/25 | 12:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

لازال مستقبل النجم المصري محمد صلاح يثير الجدل في الصحف والمواقع الإعلامية منذ حواره مع صحيفة ”أس“ الإسبانية، والذي ترك خلاله الباب مفتوحا للرحيل عن ليفربول في المستقبل.

وذكر موقع ”90min“ البريطاني، وتابعه "ناس" (25 كانون الاول 2020)، أن ريال مدريد يأمل في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح في المستقبل ويضعه ضمن خططه ليجمعه بالنجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان في خط هجومه.

ورغم أن عقد النجم المصري ينتهي رفقة ليفربول صيف 2023 ويخطط الفريق لتمديده وتحسين راتبه السنوي، لكن تقارير إعلامية أكدت أن الفريق الإنجليزي يخشى من أطماع ريال مدريد في خطف محمد صلاح.

وبحسب الموقع البريطاني فإن وكلاء محمد صلاح يبحثون عن طريقة لنقله نحو أحد الأندية الأوروبية الكبرى وخاصة نحو قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة.

وأشاد محمد صلاح بقطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة واعتبرهما فرقين من المستوى العالي أوروبيا وعالميا وقال: ”أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة من المستوى الأول ولا أعرف ما سيحدث في المستقبل“.

ووفقا لموقع ”ديفنسا سينترال“ الإسباني، فإن التعاقد مع محمد صلاح وكيليان مبابي يضع البلجيكي إيدين هازارد خارج ريال مدريد.

من جهته ذكر موقع ”كالشيو ميركاتو“، أن رامي عباس، وكيل أعمال صلاح يعمل بقوة لنقل اللاعب خارج قلعة أنفيلد.

وأضاف الموقع الإيطالي أن برشلونة وريال مدريد هما الوجهتان الأكثر تفضيلًا لدى محمد صلاح، في حالة مغادرة ليفربول.

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