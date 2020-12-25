اخر مستجدات العمل في ملعب كركوك الاولمبي

2020/12/25 | 12:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

يتواصل العمل اليومي في مشروع ملعب كركوك الأولمبي، الذي تنفذهُ شركة آفا سبور التركية لصالح وزارة الشباب والرياضة.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “المُدة المُحددة من 19/ 2020/12 لغايةِ 24/ 12 /2020 شهدت استمرار أعمال صب الكونكريت المسلح لأُسس خزان السقي رقم 3، والبدء بأعمال شد القالب الخشبي وحديد التسليح لجدران خزان السقي رقم 3 وأعمال الدفن بالحصى المكسر قياس (15 – 30 ملم) (الفلتر) تحت أرضية ملعب التدريب(الثيل الطبيعي)، ومَد شبكة منظومة السقي الأوتوماتيكي للملعب، فضلًا عن استمرار أعمال التغليف بالخشب (MDF) للجدران الداخلية لصالة كبار الضيوف (VVIP)، وأعمال مد أنابيب التصريف للشوارع الرئيسة والمشبكات الحديدية لأخذ التصريف، وأعمال الهيكل الحديدي لمنظومة التبريد (VRF) لبناية (VIP)وأعمال الصب بالكونكريت المسلح للركائز في الجزء (4b) عدد (6) بإيلات، واعمال رفع الجص المتضرر من الجدران الداخلية للبناية الفندقية”.

وأكدت دائرة المُهندس المُقيم التابعة لدائرة الشؤون الهندسية في وزارة الشباب و الرياضة، وفقاً للبيان، أن “المدة القليلة القادمة ستشهد البدء بأعمال فحص الحدل لطبقة الحصى الخابط لغرض المُباشرة بأعمال التبليط بالأسفلت للشوارع الداخلية، كما تم مُخاطبة الشركة بضرورة زيادة أعداد الكوادر الأجنبية التركية العاملة في تنفيذ مسقف الملعب الرئيسي، فضلًا عن توجيه الشركة المُنفذة بضرورة إنجاز أعمال الإنهاءات المتبقية كافة لبناية المنازع الخارجية للملاعب التدريبية وتركيب الأبواب الخارجية وأقفال البناية لحين الاستلام”.

يذكر ان عام 2021 من المؤمل ان يشهد افتتاح العديد من الملاعب في العراق من بينها ملعب الحبيبية وملعب الزوراء.



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