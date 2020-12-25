2020/12/25 | 12:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالىاكد مكتب حقوق الانسان في ديالى، الجمعة، بان ثورة الاتصالات تقف وراء 40% من حالات الطلاق في المحافظة.وقال مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ثورة الاتصالات وبروز منصات كثيرة للتواصل من خلال الهواتف النقالة رغم اهميتها الكبيرة لكنها بالمقابل اثارت مشاكل وظواهر سلبية في المجتمع العراقي ومنها زيادة معدلات الطلاق بمعدلات عالية جدا”.واضاف مهدي،ان” 40% من اسباب ارتفاع معدلات الطلاق في ديالى خلال السنوات 10 الاخيرة هي الاتصالات وتطبيقات الهواتف النقالة ومنصات التواصل الاجتماعي بكل مسمياتها لافتا الى ان العامل الاقتصادي لايشكل سوى 15% من الاسباب ما يظهر حجم التاثير السلبي لثورة الاتصالات واستخداماتها السلبية في اثارة ظاهرة تهدد تماسك بناء الاسر وهي جوهر المجتمع ودفع الاف من حالات الزواج الى نهاية الطلاق وما ينتج عنها من سلبيات”.واشار مدير مكتب حقوق الانسان الى ” ضرورة دراسة ملف الطلاق في ديالى وبقية محافظات البلاد من اجل وضع حلول لازمة مجتمعية بدات تثير قلق حقيقي لان معدلات الطلاق في البلاد وصلت الى ارقام عالية خاصة في السنوات الاخيرة”.وتسجل ديالى من 2-3 حالة طلاق سنويا كمعدل متوسط في السنوات 10 الاخيرة وهي نسبة مرتفعة جدا”.انتهى 25 ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الانسان: ثورة الاتصالات تقف وراء 40% من حالات الطلاق في ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الانسان: ثورة الاتصالات تقف وراء 40% من حالات الطلاق في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).