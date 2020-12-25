2020/12/25 | 12:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغدادكشف النائب عدي الشعلان، الجمعة، عن تحركات نيابية لاستجواب وزير المالية .وقال الشعلان في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الوضع المالي والاقتصادي في العراق صعب وحرج جدا في ظل القرارات الاخيرة لوزارة المالية التي اضرت بشرائح واسعة من العراقيين ودفعت الاسعار الى ارتفاع بشكل واضح بعد رفع سعر صرف الدولار ومحاولات خفض رواتب وتخصيصات الموظفين”.واضاف الشعلان،ان” هناك تحركات نيابية لجمع تواقيع لاستجواب وزير المالية بالاضافة الى محافظ النبك المركزي مؤكدا ضرورة التحقيق في التسريبات الاخيرة التي برزت حيال وجود معلومات عن اتفاق البنك المركزي مع مصارف اهلية ومكاتب صيرفة لشراء الدولار”.واشار الشعلان الى ان” وضع العراق الاقتصادي يحتاج الى لجنة عليا من الكفاءات الاقتصادية من اجل بلورة حلول تدفع باتجاه انقاذه والابتعاد عن خفض رواتب الموظفين او خفض سعر صرف الدولار نظرا لتداعياته الخطيرة على الاسواق وتاثر شرائح واسعة من العراقيين بارتفاع الاسعار”.وتشهد اسواق العراق ارتفاعا مطردا في اسعار المواد الغذائية الاساسية عقب رفع اسعار صرف الدولار قبل ايام”.انتهى 25 ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: تحركات نيابية لاستجواب وزير المالية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: تحركات نيابية لاستجواب وزير المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).