تفجير يستهدف محلاً لبيع المشروبات الكحولية في ديالى

2020/12/25 | 12:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بأن تفجيراً بواسطة عبوة ناسفة استهدف محلاً لبيع المشروبات الكحولية في محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم، مستهدفة محلا لبيع المشروبات الكحولية في ساحة الوثبة وسط قضاء بعقوبة".واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الانفجار اسفر عن اضرار مادية فقط".

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