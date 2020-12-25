محافظة عراقية تسجل وفاة واحدة بكورونا بعد خمسة أيام بلا وفيات

2020/12/25 | 12:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا بعد مرور 5 أيام متتالية على خلو سجلاتها من أي حالة وفاة.

وقال مدير اعلام صحة المحافظة، فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ديالى أجرت 1367 فحصاً لحالات اشتباه خلال الساعات الـ 24 الماضية، تبيّن بأن 79 منها موجبة، بينها 2 للكوادر الصحية".

وأضاف العزاوي، أن "حالة وفاة سُجلت بفيروس كورونا بعد مرور 5 ايام على خلو سجلات الصحة من اي حالات وفاة فيما سجلت 106 حالات شفاء جديدة".

واشار العزاوي الى ان "عدد الاصابات الكلية بفيروس كورونا ارتفع إلى 21133، بينها 20343 حالة شفاء، و271 حالة وفاة".

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