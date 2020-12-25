5 أشخاص “يحصدون” 20 مليار دينار يخسرها البنك المركزي يوميًا من بيع العملة

2020/12/25 | 12:48 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، عن خسائر يومية للبنك المركزي تزيد عن 20 مليار دينار تذهب ارباح الى المصارف، مشيرا الى ان صمت البنك المركزي لايفسر بحسن نية.

وقال عضو لجنة النزاهة خالد الجشعمي ان “هناك 5 تجار عراقيين يقودهم رجل اعمال هم وراء احتكار الدولار في السوق العراقية ومن ثم ضخه والتلاعب بالأسعار والبنك المركزي يعجز عن السيطرة عليهما”.

واوضح الجشعمي ان “السيولة النقدية جراء ارباح الدولار في مزاد بيع العملة لدى التجار الخمسة تعادل مبيعات البنك في مزاد العملة لخمسة ايام”، لافتا الى ان صمت البنك المركزي لا يمكن ان يفسر بحسن نية”.

واضاف ان “اكثر من 20 مليار دينار يوميا تذهب ارباح للمصارف ويخسرها البنك من مبيعات مزاد العملة كان المفترض ان تذهب الى خزينة الدولة”

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