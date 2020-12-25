2020/12/25 | 12:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ هنأ ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي المسيحيين في العراق والعالم باعياد الميلاد المجيد .وذكر بيان للائتلاف تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه : أصدق التهاني إلى مسيحيي العراق والعالم بمناسبة أعياد الميلاد المجيد،و علينا أن نتضامن لصنع السلام والتعايش والرفاه الرقي بالإنسانية هدف الأنبياء والمصلحين./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف النصر يهنىء المسيحيين في العراق والعالم باعياد الميلاد المجيد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف النصر يهنىء المسيحيين في العراق والعالم باعياد الميلاد المجيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).