2020/12/25 | 12:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ هنأ حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب ، المسيحين في العراق والعالم بحلول أعياد السيد المسيح (عليه السلام ) وقرب حلول راس السنة الميلادية.وقال في بيان له اليوم تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ، نتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى جميع الأخوة والأخوات المسيحيين في العراق والعالم متمنيا لهم عام جديد يرزح بالسعادة والأمان والخير ".وأعرب عن سعادته بتمسك جميع مكونات الشعب العراقي بأرضهم ووطنهم وبينهم الاخوة المسيحيين الأصلاء في ارض الرافدين مهبط الأنبياء والرسل ومنبع الحضارات بعد ان احبطوا مؤامرات حيكت ضد بلدنا بإفراغه من مكوناته غير انهم وجدوا أنفسهم أمام شعب تربطه روابط الأرض والتاريخ الواحد ، شعب وقف بجميع دياناته وطوائفه وأعراقه وقومياته ليسطر ملحمة تاريخية لتحرير ارضه من دنس زمر داعش الإرهابية .وتوجه الكعبي الى الباري العلي القدير بالدعاء بأن يمن على جميع ابناء شعبنا بالسلام والوئام والأمن والامان ليجنوا معا ثمار صبرهم ونصرهم على الارهاب بتحرير كامل اراضيهم ، متمنيا ان يكون العام الجديد عام خير وسلام على ارض العراق والعالم وان يكون عام عودة جميع المهجرين والنازحين لبيوتهم وأوطانهم وان يكون العام ٢٠٢١ عام الخلاص من الأوبئة والأمراض والظلم والحروب والاستبداد والتطرف بكافة اشكاله وان يسود السلام والأمن والازدهار في عموم الأرض ./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي : هناك من أراد بعراقنا السوء عبر إفراغه من طوائفه لكنهم فشلوا لان العراق مهبط الأنبياء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي : هناك من أراد بعراقنا السوء عبر إفراغه من طوائفه لكنهم فشلوا لان العراق مهبط الأنبياء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).