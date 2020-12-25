الحرس الثوري يستنفر دفاعاته تحسبا لضربات جوية اميركية

2020/12/25 | 12:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 12 دقیقة

250 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت صحيفة "القبس"، عن قيام الحكومة الايرانية بإستنفار الدفاعات التابعة لقوات الحرس الثوري، تحسبا لضربات جوية اميركية محتملة، بالتزامن مع التصعيد الاخير باستهداف سفارة واشنطن ببغداد.

ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادر قولها أن "دفاعات ورادارات القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري تتولى حماية المنشآت النووية من الضربات الصاروخية الأميركية المحتملة، وعليه استنفرت جميع القدرات الجوية لحماية هذه المنشآت من توجيه أي ضربة محتملة تهدف إلى تعطيل عمليات تخصيب اليورانيوم".

وكشفت المصادر عن "نشر الحرس الثوري منظومة (باور 373) الصاروخية مع منظومة سام الصاروخية الروسية للدفاعات الجوية في محيط منشأة فورودو، التي تعتبر من أهم المحطات النووية الإيرانية لتخصيب اليورانيوم".

وكانت وكالة أسوشيتد برس، قد نشرت الجمعة الماضي، صورا من الأقمار الاصطناعية، تظهر قيام إيران بتحركات مشبوهة وبناء أجزاء جديدة في فوردو.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها المطلعة من داخل ايران، أن "القوة الجوفضائية التابعة للحرس تعزز دفاعاتها الجوية في محافظة أصفهان، حيث توجد منشأة (نطنز) النووية التي تعرضت لعملية تخريبية في تموز الماضي، اتهمت طهران اسرائيل بالوقوف خلفها".

من جانب اخر لا تزال واشنطن مصرة على استعراض قوتها وقدراتها العسكرية في المنطقة، كرسالة ردع لأعدائها، لا سيما طهران، فبعد نشر البحرية الأميركية صورة للغواصة "يو إس إس جورجيا"، وهي تمر عبر مضيق هرمز إلى الخليج، يرافقها الطراد "يو إس إس بورت رويال"، نشرت مجددا فيديو لعرض عسكري لقوات المارينز، تحضيرا لمهمة قادمة.

ومع ارتفاع منسوب التوتر..



وتوعد ترمب لإيران برد مدمر إذا قتل أي أميركي في العراق، يبدو أن احتمالات كثيرة ستظل قائمة حتى اليوم الأخير له في البيت الأبيض.

القيادة المركزية في الجيش الأميركي نشرت مقطع فيديو يظهر تدريبات تقوم بها قوة من المارينز، تحضيرا لمهمة قادمة، على حد تعبيرها.

وأوضحت في تغريدة: "شاهد تمرين الوحدة الـ 24 في قوات مشاة البحرية الأميركية تحضيرا لمهمة قادمة"، حسب تقرير لشبكة "سي ان ان".

وسبق هذه التدريبات سلسلة تغريدات كشفت مقاطع مصورة لمقاتلة حربية ذات قدرات على الحرب الإلكترونية "أي/‏أ-18 جي جراولير" التي تتزود بالوقود بسرعة فائقة.

ويعمل هذا النوع من الطائرات في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية لدعم مهمة حفظ الاستقرار الإقليمي.



وكانت واشنطن كشفت منذ أيام عن غواصة من طراز "أوهايو" تعمل بالوقود النووي وتحمل صواريخ "توماهوك" طفت على سطح مياه الخليج العربي، وذلك للمرة الأولى منذ 8 سنوات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرس الثوري يستنفر دفاعاته تحسبا لضربات جوية اميركية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرس الثوري يستنفر دفاعاته تحسبا لضربات جوية اميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).