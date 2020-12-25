المالية النيابية: لم نتسلم الموازنة حتى الآن وجلسة برلمانية مطلع 2021

2020/12/25 | 12:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، عدم تسلمها مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2021 بشكل رسمي.

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