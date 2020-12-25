الكعبي: هناك من أراد إفراغ العراق من طوائفه لكنهم فشلوا

2020/12/25 | 12:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} هنأ حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب،الجمعة، المسيحين في العراق والعالم بحلول أعياد السيد المسيح (عليه السلام ) وقرب حلول راس السنة الميلادية.

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